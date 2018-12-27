Денис Черышев: "В математике сыну ничего подсказать не смогу, а в футболе - может быть"

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев в интервью "4D: Четкий Футбол" признался, что не сможет отказать ребенку, если он захочет стать футболистом. Кроме того, он будет готов давать ему советы. Тем не менее, пока у Черышева нет детей.

– Вы бы своего ребенка отдали в профессиональный футбол?

– Если захочет, то да. Не могу же я сказать: "Нет, не играй". Пожалуйста. Тем более, подсказать что-нибудь смогу. В математике я ничего подсказать не смогу, а в футболе – может быть.