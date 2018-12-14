Денис Черышев: "В Испании даже у маленьких ребят есть агенты, это ошибка"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев рассказал об устройстве системы детского футбола в Испании.

"Сначала я играл в детской школе "Мареу", которая работала вместе со "Спортингом". Туда брали всех, кто хотел играть. Тех, кто выделялся, брали в "Спортинг" Мне повезло , что меня быстро туда отобрали, и я начал работать с серьезными тренерами. Ребята в Испании постоянно учатся, никто не бросает школу. А после тренировки делали уроки и ложились спать. Мы должны были приносить оценки из школы и от этого зависело, будешь ты играть или тебя заставят подтягивать учебу. Я никогда не бросал учиться. Я играл в третьей команде "Реала", когда поступил в университет. Продолжил учиться и закончил его, когда играл уже на достаточно высоком уровне. Утром тренировался а вечером ходил на учебу, так что, думаю, учеба и футбол совместим.

С детства мы играли в футбол семь на семь. Когда я стал взрослее, мы начали играть одиннадцать на одиннадцать. В таком случае берут игроков из других команд. В мое время ребята подписывали профессиональные контракты в 15-17 лет. Сейчас я думаю, что это происходит раньше. У маленьких ребят уже есть свои агенты. На мой взгляд, это ошибка, но это им решать. В раннем возрасте надо развлекаться футболом. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы заиграть на профессиональном уровне, но ребенок должен наслаждаться футболом, это его детство", – приводит слова Черышева пресс-служба РФС.