Денис Черышев: "Уверен, что победы "Валенсии" придут"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в интервью клубной пресс-службе подвел итоги матча против "Вильярреала". Встреча пятого тура чемпионата Испании завершилась вничью 0:0. "Летучие мыши" в этом сезоне еще не одержали ни одной победы.

"Мы очень хотели победить в игре с "Вильярреалом", имели хорошие моменты для взятия ворот, но не сумели их реализовать. Уверен, что победы придут. Коклен как будто и не пропускал полугода из-за травмы, сегодня он провел игру на хорошем уровне. Надеемся, что он продолжит в том же духе, потому что он классный игрок", - сказал Черышев.

"Валенсия" и Черышев остались на дне таблицы