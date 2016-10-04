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Денис Черышев: "Швец – молодец, постоянно работает над собой"

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Полузащитник "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев подчеркнул, что его соотечественник и одноклубник Антон Швец восстановился после травмы. Он отметил: у 23-летнего игрока дубля правильные спортивные ориентиры.

– Как дела у Антона Швеца, российского хавбека дубля "Вильярреала"?

– Все хорошо. В пятницу он тренировался с нами, с основным составом. У Швеца была серьезная травма в концовке прошлого сезона, но теперь он полностью восстановился. Антон – молодец, постоянно работает над собой. Хотелось бы пожелать ему удачи, чтобы он тоже поскорее набрал форму. У него правильные спортивные ориентиры, так что, думаю, у него все будет нормально. (Александр ВИШНЕВСКИЙ)

Полностью интервью Черышева

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