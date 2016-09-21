Денис Черышев: "Разочарован своим этапом в "Реале", но прошлое в прошлом"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев в преддверии игры 5-го тура чемпионата Испании против "Реала" рассказал, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан хотел сохранить его в команде в прошлом сезоне, сообщает Mundo Deportivo. Черышев находился в академии "Реала" с 12 лет. Столичный клуб трижды отдавал россиянина в аренду сначала "Севилье", затем "Вильярреалу", затем "Валенсии", пока минувшим летом не продал футболиста "желтой субмарине" за 7 миллионов евро.

– Вы счастливы в "Вильярреале"?

– Сейчас я здесь, и это самое главное. Прошлое в прошлом. Лучший этап моей карьеры прошел именно в "Вильярреале", но я способен на большее. Доволен всем, потому что у нас единый, организованный коллектив, который я бы назвал семьей. Футболисты "Вильярреала" – необыкновенные люди, а тренерский штаб заставляет игроков чувствовать себя очень комфортно. Надеюсь пробыть в клубе как можно дольше.

– Первая часть прошлого сезона была разочаровывающей для вас?

– Разочарование тоже имело место. Мой этап в "Реале" уже в прошлом, я пережил это, испытал то, что испытывают не так много игроков. Горд тем, что играл в "Реале", но сейчас я футболист "Вильярреала" и мечтаю добиться больших успехов со своей командой. Продолжаю усердно работать, чтобы прогрессировать каждый день.

– Как вам сегодняшний "Реал"?

– Команда очень сильна, она продолжает прогрессировать, забивает много мячей и мало пропускает. Нас ждет сложный поединок, но у "Вильярреала" есть свои качества, благодаря которым мы можем всех удивить.

– Под руководством Зидана вы работали меньше месяца. Успели понять, какой он?

– Ко мне он относился феноменально. Зидан сразу же сказал мне, что хотел бы сохранить меня в команде, но я понимал, что мне нужно уйти из "Реала" в зимнее трансферное окно. Он всегда был честен со мной, за что я ему благодарен. Его рука в игре команды очевидна: помимо титулов он в лучшую сторону изменил игру "Реала" как в атаке, так и в обороне.

Трансляция матча "Реал" - "Вильярреал"