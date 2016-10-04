01:20 | ФУТБОЛ — Испания

Денис Черышев: "Предстоит еще очень много работы, чтобы вернуться на былой уровень"

0
0
0

Полузащитник "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев подчеркнул, что постепенно набирает форму после травмы. Хавбек выразил надежду вернуться на былой уровень в ближайшее время.

– Насколько довольны тем, как сезон складывается лично для вас? - вопрос Черышеву.

– Потихоньку начинаю возвращаться в ритм. Конечно, приходится непросто после тяжелой травмы, повлекшей за собой операцию. Но прогресс очевиден. С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Надеюсь вскоре вернуться на свой уровень, который показывал перед травмой.

– На сколько процентов вы готовы сейчас?

– Не могу сказать. Сегодня чувствую себя хорошо, но предстоит еще очень много работы, чтобы вернуться на тот уровень.

– Единственный раз в чемпионате вас выпускали в стартовом составе именно против "Реала", вашего родного клуба. Особенная для вас игра. Скажите, на "Сантьяго Бернабеу" вам хотелось сыграть больше, чем в других матчах?

– Играть хочется абсолютно всегда. Конечно, было классно снова выйти на поле "Сантьяго Бернабеу". (Александр ВИШНЕВСКИЙ)

Полностью интервью Черышева

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ