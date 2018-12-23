Денис Черышев: "Победы на последних минутах являются впечатляющими"

Нападающий "Валенсии" Денис Черышев после матча 17-го тура чемпионата Испании против "Уэски" (2:1) заявил, что такие игры вызывают желание побеждать. "Летучие мыши" обыграли соперника благодаря голу на 90+4-й минуте, а сам российский форвард отметился результативным пасом.

- Очевидно, эта игра могла бы быть менее нервной, - сказал Черышев в интервью клубной пресс-службе. - Мы могли закончить ее раньше. Наверное, после забитого гола мы сделали шаг назад и решили немного отдохнуть. "Уэска" начала давить, но, к счастью, нам удалось выиграть. Победа на последних минутах? Это очень впечатляюще. Такие матчи дают желание побеждать. Надеюсь, в следующих играх мы закрепим успех.

В 2019 году мы должны продолжать в том же духе, правда, чуть лучше и спокойнее проводить концовки матчей. Эта победа поможет нам успешно начать следующий год.

"Валенсия" занимает 8-е место в чемпионате Испании, имея в активе 22 очка после 17 туров.

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