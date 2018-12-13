Денис Черышев: "О травме можно забыть"

Нападающий "Валенсии" Денис Черышев заявил, что Кубок Испании является важным турниром для его команды. В матче 1/8 финала этого турнира "летучие мыши" сыграют с хихонским "Спортингом".

- Это очень хороший соперник, который всегда был отличной командой, - сказал Черышев в интервью клубной пресс-службе. - Мы должны выходить и побеждать. Сейчас мы сосредоточены на матче против "Эйбара", но Кубок является важным турниром для нашей команды.

Травма? Она забыта. Постепенно я должен прочувствовать ритм соревнований и тренировок. Матч с "Эйбаром"? Это неудобный соперник. Мы должны быть сосредоточены и готовы к победе.

В текущем сезоне Черышев провел 13 игр за "Валенсию", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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