Денис Черышев: "Не волнуюсь по поводу непопадания в стартовый состав "Вильярреала"

Полузащитник "Вильяреала" Денис Черышев заявил, что прекрасно чувствует себя в команде и не видит поводов для беспокойства. Восстановление от травмы, по словам футболиста, прошло успешно.

– Я готов воспользоваться каждой минутой, предоставленной мне тренером, – приводит Marca слова Черышева. – Я хорошо готов физически, все проблемы со здоровьем позади. Поэтому я не переживаю по поводу непопадания в стартовый состав, всему свое время.

"Вильяреал" настроен провести отличный сезон. Наша главная задача – быть командой и продолжать усердно работать. Если мы продолжим работать в том же духе, все будет замечательно.

В прошлом сезоне Черышев из-за травм принял участие в 18 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В этом сезоне россиянин провел 10 встреч, в которых забил один гол и отдал один голевой пас.