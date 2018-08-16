Денис Черышев: "Не рассматривал другие варианты после предложения "Валенсии"

Нападающий "Валенсии" Денис Черышев заявил, что надеется показать высокий уровень футбола в новом клубе. 27-летний россиянин 14 августа перешел в "Валенсию" из "Вильярреала" на правах аренды.

- Я работаю каждый день для того, чтобы поддерживать высокий уровень, - цитирует Черышева официальный сайт "Валенсии". - Надеюсь показать максимальный уровень и в сборной России, и в "Валенсии". Эти команды возглавляют требовательные тренеры, которые требуют максимума от всех игроков. Надеюсь, буду показывать тот же уровень, что и на чемпионате мира.

Цели "Валенсии" на сезон? Мы должны двигаться поступательно, думая о каждой следующей игре. Мы, конечно, надеемся что-то выиграть, но единственный путь сделать это - одерживать победы в каждой следующей игре.

Были ли у меня другие предложения? Когда я услышал, что главный тренер и клуб хотят меня видеть, то не захотел слышать о других предложениях.

Черышев уже выступал за "Валенсию" в 2016 году на правах аренды. В минувшем сезоне он провел 32 матча в составе "Вильярреала", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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