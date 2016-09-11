Денис Черышев: "Летим домой с победой"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев после матча 3-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (2:0) заявил, что его команда не собирается останавливаться на достигнутом. Для "желтой подводной лодки" эта победа стала первой в сезоне. А россиянин впервые вышел на поле в нынешнем сезоне, старт которого пропустил из-за травмы.

"Летим домой с победой! Мы хотим большего", – написал в своем профиле в Instagram Черышев.