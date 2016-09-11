00:36 | ФУТБОЛ — Испания

Денис Черышев: "Летим домой с победой"

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Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев после матча 3-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (2:0) заявил, что его команда не собирается останавливаться на достигнутом. Для "желтой подводной лодки" эта победа стала первой в сезоне. А россиянин впервые вышел на поле в нынешнем сезоне, старт которого пропустил из-за травмы.

"Летим домой с победой! Мы хотим большего", – написал в своем профиле в Instagram Черышев.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sdg3dh

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

01:49

shpasic

летел бы лучше в Саранск к своему папаше)

00:50

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