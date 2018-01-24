14:37 | Футбол — Испания

Денис Черышев избежал травмы после столкновения с воротами

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Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев не получил травмы в матче 20-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (2:1).

– Со здоровьем у Дениса все в порядке, – сообщил "СЭ" представитель клуба. – Он сможет сыграть в следующем матче.

Напомним, что 27-летний хавбек врезался в штангу после того, как забил победный гол. Тогда Черышев получил небольшое повреждение и спустя 15 минут был заменен. В следующем туре чемпионата Испании "Вильярреал" примет "Реал Сосьедад". (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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fanat1987

А как там ворота??? Есть информация?

15:16

ValeraK

Да у Дениса от чего угодно травма может быть, не только от штанги. Странно, что в перекладину не угодил...

15:11