Денис Черышев: "Иногда нужно получить палкой по попе, чтобы играть лучше"

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев рассказал о тренерской методике наставника команды Марселино.

- Марселино не поменялся, если сравнивать его работу в "Вильярреале" и "Валенсии". Как был жестким и требовательным, так и остался таковым. Думаю, это идет команде только на пользу. Как мне всегда говорит папа, пока по ушам не наездят, я не заиграю. Считаю, что иногда нужно получить палкой по попе, чтобы играть лучше, - сказал Черышев в интервью "4D: Четкий Футбол".

В текущем сезоне россиянин провел 11 матчей за "Валенсию", в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.