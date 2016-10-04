Денис Черышев: "Аплодисменты на "Бернабеу"? Такое отношение болельщиков "Реала" очень приятно"

Полузащитник "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев подчеркнул, что у него хорошие отношения со всеми игроками "Реала", в матче против которого в этом сезоне россиянин вышел в стартовом составе.

– В коридоре перед выходом на поле вы уперлись лбом во вратаря "Реала" Касилью и долго выразительно смотрели ему в глаза. Какие-то старые шутки с бывшим партнером по команде?

– Хорошие отношения у меня со всеми в "Реале" – это классные пацаны, хорошие ребята. Но все наши дружеские отношения остались за пределами футбольного поля. Забить Касилье хотелось так же, как и любому другому вратарю.

– Дольше всех вы обнимались с Карвахалем, которого прежде называли своим лучшим другом в "Реале". Тяжело было с ним бороться на поле?

– Карвахаль – отличный футболист, играть против него всегда тяжело. Надо набираться опыта, чтобы показывать свой лучший футбол как против Карвахаля, так и против любого другого соперника.

– Что чувствовали, когда болельщики на "Бернабеу" провожали вас с поля аплодисментами?

– Я провел практически всю спортивную жизнь в "Реале". Кроме нескольких лет. Поэтому такое отношение болельщиков очень приятно. (Александр ВИШНЕВСКИЙ)

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