19:02 | Футбол — Испания

"День дерби". Промес - о матче с "Бетисом"


Экс-нападающий "Спартака"  Квинси Промес, перешедший в "Севилью", сосредоточен на сегодняшнем дерби. В матче 3-го тура чемпионата Испании красно-белые сыграют с "Бетисом"

Отметим, что Промес попал в заявку "Севильи" на этот матч. 

- День дерби, - написал Промес в Твиттере.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Бетис" - "Севилья" в 21:45. 

Видеотрансляцию матча между этими командами также можно будет посмотреть на сайте "СЭ".

Бетис - Севилья

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