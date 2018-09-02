"День дерби". Промес - о матче с "Бетисом"

Экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес, перешедший в "Севилью", сосредоточен на сегодняшнем дерби. В матче 3-го тура чемпионата Испании красно-белые сыграют с "Бетисом".

Отметим, что Промес попал в заявку "Севильи" на этот матч.

- День дерби, - написал Промес в Твиттере.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Бетис" - "Севилья" в 21:45.

Видеотрансляцию матча между этими командами также можно будет посмотреть на сайте "СЭ".

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