Дембеле заменит Месси в атаке "Барселоны" на матч с "Малагой"

Стали известны составы "Малаги" и "Барселоны" на матч 27-го тура чемпионата Испании. В атаке каталонцев с первых минут появится Усман Дембеле. Он заменит лучшего бомбардира ла лиги Лионеля Месси. Аргентинец не попал в заявку на игру по семейным обстоятельствам - его жена Антонелла Рокуццо родила третьего сына.

"Малага": Роберто - Росалес, Луис Микель, Рикка - Самуэль Гарсия, Ласен, Итурра, Чори - Эль-Несири, Ролан.

Запасные - Прието, Кузманович, Идейе, Саксесс, Буэно, Лестьенн, М. Торрес.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба - Бускетс, Ракитич, Паулинью - Коутинью, Дембеле, Л. Суарес.

Запасные - Силлессен, Пако Алькасер, Динь, Андре Гомеш, Видаль, Мина, Фермален.

Матч "Малага" - "Барселона" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.