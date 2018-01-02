Дембеле полностью восстановился от травмы

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила, что нападающий Усман Дембеле полностью восстановился от разрыва сухожилия мышцы левого бедра. Форвард, получивший повреждение 16 сентября 2017 года в игре против "Хетафе", завершил процесс реабилитации.

В сообщении каталонской команды отмечается, что медицинская служба дала Дембеле разрешение на участие в матчах. Таким образом, 20-летний француз может выйти на поле уже 4 января во встрече 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты".

Напомним, Дембеле в августе перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону"за 105 миллионов евро. В составе сине-гранатовых он принял участие в 4 матчах во всех турнирах, отдав 2 результативные передачи.