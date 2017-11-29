Дембеле не сможет сыграть с "Реалом"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле не сможет вернуться на поле к матчу против "Реала", информирует Goal. Встреча пройдет 23 декабря в Мадриде. Француз уже приступил к работе с мячом, а его возвращение в общую группу ожидается через две недели.

Напомним, что 20-летний футболист получил травму 16 сентября в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (2:1). После этого ему была сделана операция.

Дембеле перешел в "Барселону" этим летом из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро и сыграл 3 матча во всех турнирах.