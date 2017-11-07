Дембеле может восстановиться к матчу с "Реалом"

Врач Сакари Окава, оперировавший нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, отметил, что француз может восстановиться к матчу чемпионата Испании против "Реала". Встреча пройдет 23 декабря.

- Его восстановление идет быстрее, чем ожидалось, - цитирует AS Окаву. - Возможно, он и восстановится к игре с "Реалом". Но это только возможно. Гарантировать этого не могу.

Он может приступить к работе с мячом в середине ноября. При этом существует небольшой риск рецидива, но это маловероятно. Усман молодой парень, поэтому дальше все должно идти хорошо.

Напомним, 20-летний француз перебрался в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" прошлым летом за 180 миллионов евро. Он сыграл за клуб 3 матча, в которых отметился одной голевой передачей.