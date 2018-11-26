Дембеле может быть включен в сделку по возвращению Неймара в "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле может быть включен в сделку по возвращению нападающего "ПСЖ" Неймара в каталонский клуб, информирует goal.com.

Отмечается, что француз обратился к руководству с просьбой отпустить его уже в январе. Тем более, в "Барселоне" недовольны поведением и проблемами с дисциплиной у Дембеле.

Неймар, как не раз сообщалось ранее, также недоволен положением вещей в "ПСЖ" и хочет назад в "Барселону".

Ранее появилась информация, что каталонцы потребовали от Неймара самостоятельных шагов для возвращения в клуб.

Кроме того, по информации СМИ, в услугах Дембеле заинтересованы "Ливерпуль" и "Арсенал"​.

​Неймар перешел в "ПСЖ" летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом мира. В прошлом сезоне он провел 30 матчей в составе команды, в которых забил 28 мячей.

Вместе с парижанами Неймар выиграл все французские трофеи за год. Несмотря на это, игрок не совсем доволен переходом в "ПСЖ" и хотел бы уйти из команды.