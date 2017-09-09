Дембеле и Паулинью - в заявке "Барселоны" на матч с "Эспаньолом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил заявку команды на матч 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола". В списке игроков оказались новички команды полузащитник Паулинью и нападающий Усман Дембеле.
Полностью заявка "Барселоны" выглядит следующим образом:
вратари – тер Штеген, Силлесен;
защитники – Семеду, Пике, Маскерано, Альба, Динь, Юмтити;
полузащитники – Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулинью, Гомиш;
нападающие – Л. Суарес, Месси, Дембеле, Алькасер, Деулофеу.
Игра "Барселона" – "Эспаньол" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.