Дембеле и Паулинью - в заявке "Барселоны" на матч с "Эспаньолом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил заявку команды на матч 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола". В списке игроков оказались новички команды полузащитник Паулинью и нападающий Усман Дембеле.

Полностью заявка "Барселоны" выглядит следующим образом:

вратари – тер Штеген, Силлесен;

защитники – Семеду, Пике, Маскерано, Альба, Динь, Юмтити;

полузащитники – Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулинью, Гомиш;

нападающие – Л. Суарес, Месси, Дембеле, Алькасер, Деулофеу.

Игра "Барселона" – "Эспаньол" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.