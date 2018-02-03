Дембеле, Фермален и Андре Гомиш пропустят дерби с "Эспаньолом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил заявку на завтрашний матч 22-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола". В список из 18 футболистов попали: Тер Штеген, Семедо, Пике, Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Иньеста, Луис Суарес, Месси, Силлессен, Коутинью, Паулинью, Пако Алькасер, Жорди Альба, Динь, Серхи Роберто, Алейш Видаль, Юмтити и Мина.

Защитник Томас Фермален, нападающие Усман Дембеле и Андре Гомиш пропустят игру из-за травм.

Матч "Барселона" – "Эспаньол" состоится 4 февраля в 18.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.