Дембеле 7 августа может подписать контракт с "Барселоной"

Руководство "Барселоны" рассчитывает подписать контракт с нападающим дортмундской "Боруссии" Усманом Дембеле к понедельнику, 7 августа, утверждает L'Equipe. Отмечается, что тренерский штаб каталонцев рассматривает форварда в качестве замены Неймару, который перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

Ранее исполнительный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке оценил трансферную стоимость 20-летнего форварда более чем в 100 миллионов евро.

Напомним, Дембеле перешел в "Боруссию" в 2016 году. В составе дортмундцев он провел 49 матчей, забив 10 голов.