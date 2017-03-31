Дельсир Сонда: "Росель подкупил отца Неймара, поэтому игрок выбрал "Барселону", а не "Реал"

Представитель бразильской инвестиционной компании DIS, которая в 2009 году приобрела 40 процентов прав на нападающего Неймара, Дельсир Сонда раскрыл причины судебного разбирательства с игроком "Барселоны" и его отцом. DIS обвиняет форварда, его родителей и испанский клуб в том, что официальная сумма перехода игрока в каталонский клуб была занижена.

- Мадридский "Реал" первым вышел на Неймара, - цитирует AS Сонду. - И Неймар согласился на переход. Он даже прошел медицинское обследование в клинике моего друга. "Реал" был готов заплатить 65 миллионов евро.

- Почему же игрок оказался в Барселоне?

- Потому что Сандро Росель (Бывший президент "Барселоны". - Прим. "СЭ"), будем честны, подкупил отца Неймара, что является преступлением, в котором мы и обвиняем его. Во-первых, он заплатил 10 миллионов евро, которые первоначально были представлены как "кредит", что затем в суде "Барса" признала.

- И Неймар знал об этом?

- Неймару пришлось подписать 17 документов на официальных бланках "Барселоны". Он получал деньги от каталонцев, играя еще за "Сантос". Это не этично. В финале клубного чемпионата мира в Японии он думал уже о "Барселоне".

- Какую роль во всем этом сыграл нынешний президент "Барселоны" Бартомеу?

- Его подпись стоит на 169 страницах. Мы не можем объяснить, почему ему не предъявлены обвинения.

- Вы могли бы простить Неймара?

- Игрока - может быть, его отца - никогда.