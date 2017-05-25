Делом Криштиану Роналду занялось управление по экономическим преступлениям

Налоговая служба Испании завершила проверку нападающего "Реала" Криштиану Роналду. Как сообщает Cadena SER, налоговики выяснили, что португалец не заплатил налогов на 8 миллионов евро в период с 2011 по 2014 год. Дело Криштиану Роналду передано в управление по борьбе с экономическими преступлениями. В дальнейшем оно может быть направлено в суд, и тогда игроку будет грозить штраф, а также тюремный срок.

Впрочем, по данным источника, в самой налоговой службе сомневаются в том, что имеет смысл заводить уголовное дело. Поскольку португалец вышел из теневых схем в 2014 году еще до начала расследования в его отношении. Представители игрока подчеркивали, что Криштиану Роналду без умысла нарушал налоговые правила. Он предоставил все необходимые документы и шел навстречу налоговикам. С другой стороны, нарушение имело место, поэтому по формальным признакам дело заведено должно быть.