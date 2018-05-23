Дель Боске удивлен успехами Зидана

Бывший главный тренер мадридского "Реала" и сборной Испании Висенте дель Боске признался, что не ожидал увидеть нынешнего наставника "королевского клуба" на этом посту. Зинедин Зидан выступал под руководством испанского специалиста с 2001 по 2003 годы.

– В то время я не верил, что Зидан станет главным тренером, – приводит слова Дель Боске Football Espana, – Я думал, что свою главную роль он сыграет в качестве игрока.

Дель Боске был главным тренером "Реала" в 1994, 1996, 1999-2003 годах и выиграл с командой два чемпионата Испании, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов.