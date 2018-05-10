Дель Боске и Лопетеги вызваны в суд по коррупционному делу

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги и его предшественник Висенте дель Боске вызваны в суд в качестве свидетелей. Как сообщает AFP, прокурор пригласил обоих специалистов на слушания 25 мая в качестве свидетелей по делу бывшего президента Федерации футбола Испании Анхеля Марии Вильяра. Он обвиняется в коррупции.

Вильяр возглавлял федерацию на протяжении 29 лет. Его официально сняли с должности 22 декабря 2017 года. Вильяра обвиняют в отмывании денег и злоупотреблении полномочий.