14:18 | Футбол — Испания

Дель Боске и Лопетеги вызваны в суд по коррупционному делу

1

Главный тренер сборной Испании  Хулен Лопетеги и его предшественник Висенте дель Боске вызваны в суд в качестве свидетелей. Как сообщает AFP, прокурор пригласил обоих специалистов на слушания 25 мая в качестве свидетелей по делу бывшего президента Федерации футбола Испании Анхеля Марии Вильяра. Он обвиняется в коррупции.

Вильяр возглавлял федерацию на протяжении 29 лет. Его официально сняли с должности 22 декабря 2017 года. Вильяра обвиняют в отмывании денег и злоупотреблении полномочий.

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Flamenco

Меня интересует когда дойдет очередь до Бартомеу и Пересу!

14:33

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!