Итальянский специалист Джанни Де Бьязи отправлен в отставку с поста главного тренера "Алавеса" за неудовлетворительные результаты, информирует официальный сайт клуба. Команда занимает последнее (20 место) в турнирной таблице.

Контракт 61-летнего наставника был рассчитан до конца текущего сезона. Он возглавил команду 22 сентября, сменив на этом посту Луиса Субельдия.

Де Бьязи ранее работал в таких команд, как "Модена", "Брешия", "Удинезе", "Леванте" и "Торино". До "Алавеса" он с 2011 по 2017 год работал в сборной Албании.

COMUNICADO | Gianni de Biasi deja de ser entrenador del Deportivo Alavés: https://t.co/Wx8j0kShUQ pic.twitter.com/Ii5oTJtVhO – Deportivo Alavés (@Alaves) 27 ноября 2017 г.

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