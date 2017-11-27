17:24 | Футбол — Испания

Де Бьязи отправлен в отставку с поста главного тренера "Алавеса"


Итальянский специалист Джанни Де Бьязи отправлен в отставку с поста главного тренера "Алавеса" за неудовлетворительные результаты, информирует официальный сайт клуба. Команда занимает последнее (20 место) в турнирной таблице.

Контракт 61-летнего наставника был рассчитан до конца текущего сезона. Он возглавил команду 22 сентября, сменив на этом посту Луиса Субельдия.

Де Бьязи ранее работал в таких команд, как "Модена", "Брешия", "Удинезе", "Леванте" и "Торино". До "Алавеса" он с 2011 по 2017 год работал в сборной Албании.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий