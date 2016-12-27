19:08 | ФУТБОЛ — Испания

Давид Вилья: "Золотой мяч" должен был получить Месси"

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Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья уверен, что в этом году "Золотой мяч" должен был получить его бывший партнер по "Барселоне" Лионель Месси. Награда же досталась форварду "Реала" Криштиану Роналду.

– Трудно оценивать эту премию, – цитирует A Bola Вилью. – Иногда оценивают индивидуальный вклад, иногда – командные успехи. Но если мы говорим о лучшем игроке мира, то Месси должен был получить награду. В этом году и во многие другие годы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Надо было "барсукам" побеждать в ЛЧ и тогда бы ЗМ вряд ли бы достался КриРо. Надо быть более объективным, Давид.

20:09

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