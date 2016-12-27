Давид Вилья: "Золотой мяч" должен был получить Месси"

Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья уверен, что в этом году "Золотой мяч" должен был получить его бывший партнер по "Барселоне" Лионель Месси. Награда же досталась форварду "Реала" Криштиану Роналду.

– Трудно оценивать эту премию, – цитирует A Bola Вилью. – Иногда оценивают индивидуальный вклад, иногда – командные успехи. Но если мы говорим о лучшем игроке мира, то Месси должен был получить награду. В этом году и во многие другие годы.