Давид Вилья: "Золотой мяч" должен был получить Месси"

Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья уверен, что в этом году "Золотой мяч" должен был получить его бывший партнер по "Барселоне" Лионель Месси. Награда же досталась форварду "Реала" Криштиану Роналду.
– Трудно оценивать эту премию, – цитирует A Bola Вилью. – Иногда оценивают индивидуальный вклад, иногда – командные успехи. Но если мы говорим о лучшем игроке мира, то Месси должен был получить награду. В этом году и во многие другие годы.
Ботаникум
Надо было "барсукам" побеждать в ЛЧ и тогда бы ЗМ вряд ли бы достался КриРо. Надо быть более объективным, Давид.
20:09