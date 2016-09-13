14:30 | ФУТБОЛ — Испания

Давид Вилья: "Сомневаюсь, что вернусь в "Валенсию"

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Бывший нападающий "Валенсии" Давид Вилья выразил сомнение, что вернется в испанский клуб. 34-летний испанец, выступавший за "Летучих мышей" с 2005 по 2010 год, связан с "Нью-Йорк Сити" контрактом до конца 2017 года.

- Будет трудно вернуться в "Валенсию", - цитирует Super Deporte Вилью. - Всякий раз, когда я говорю с моим бывшими товарищами по команде, вопросы всегда одинаковы, но я думаю, что возвращение будет непросто совершить из-за моего контракта с "Нью-Йорк Сити". "Валенсия" - клуб, которому я очень признателен, надеюсь, что он сможет совершить хороший сезон.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Verdugo

Очень жаль, хотелось бы снова увидеть его на поле в футболке Валенсии

14:39

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