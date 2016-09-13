Давид Вилья: "Сомневаюсь, что вернусь в "Валенсию"

Бывший нападающий "Валенсии" Давид Вилья выразил сомнение, что вернется в испанский клуб. 34-летний испанец, выступавший за "Летучих мышей" с 2005 по 2010 год, связан с "Нью-Йорк Сити" контрактом до конца 2017 года.

- Будет трудно вернуться в "Валенсию", - цитирует Super Deporte Вилью. - Всякий раз, когда я говорю с моим бывшими товарищами по команде, вопросы всегда одинаковы, но я думаю, что возвращение будет непросто совершить из-за моего контракта с "Нью-Йорк Сити". "Валенсия" - клуб, которому я очень признателен, надеюсь, что он сможет совершить хороший сезон.