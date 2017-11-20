13:51 | Футбол — Испания

Давид Вилья: "Фанаты "Валенсии" заслужили всего, что происходит с командой сейчас"


Бывший нападающий "Валенсии" Давид Вилья считает, что болельщики клуба заслуживают того, чтобы их команда занимала высокие места после нескольких лет неудач. "Летучие мыши" идут на втором месте после 12 туров в чемпионате Испании.

- Как поклонник "Валенсии", я действительно доволен ситуацией на данный момент, – цитирует Marca Вилью. - Этот клуб и его поклонники заслуживают всех хороших вещей, которые сейчас происходят, они многое пережили в течение длительного времени, и теперь их лояльность вознаграждается. Я тоже счастлив за тренера Марселино, потому что он является причиной того, что у "Валенсии" все хорошо в данный момент.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий