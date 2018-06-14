Давид Де Хеа: "Реал"? Я счастлив в Манчестере"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа заявил, что его все устраивает в английском клубе. Ранее появились сообщения о том, что этим летом подписать контракт с голкипером вновь попытается "Реал".

– Не думаю, что у Флорентино Переса (президента "королевского клуба". - Прим. "СЭ") есть мой номер, – цитирует COPE Де Хеа. – Не знаю, стану ли я вратарем "Реала". Что я знаю точно, так это то, что я счастлив в Манчестере.

Я хочу выигрывать титулы, как и любой другой игрок.

Напомним, Де Хеа выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.