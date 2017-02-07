19:59 7 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Дарио Срна: "Модрич – лучший полузащитник в мире"

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Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна считает своего соотечественника Луку Модрича лучшим полузащитником в мире. Он добавил, что 31-летний игрок мадридского "Реала" сейчас находится на пике своей карьеры.

– Мы друзья с Модричем за пределами поля и я уверен, что сейчас он находится на пике своей карьеры, – приводит Marca слова Срны. – На данный момент он является лучшим полузащитником в мире и в этом у меня нет абсолютно никаких сомнений. Да, конечно, у "Реала" есть много хороших игроков, но без Модрича у них возникли бы проблемы.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года, а Срна с 2003 года за "Шахтер". 34-летний Срна закончил выступление за сборную Хорватии в 2016 году. 

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Материалы REN-TV

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