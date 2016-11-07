Дар Королев: "Моя задача - закрепиться в основе "Леганеса"

Российский голкипер "Леганеса" Дар Королев отметил, что ставит перед собой задачу закрепиться в основе испанского клуба. Сейчас 20-летний вратарь, который проводит четвертый месяц в Испании, выступает за вторую команду "Леганеса."

- Могу сказать, что адаптировался полностью, подключают к занятиям в первой команде постоянно, товарищеские встречи играю, - приводит "Р-Спорт" слова Королева. - О перспективах же говорить не могу, только о своих задачах. Моя цель – отыграть как можно больше матчей за вторую команду, чтобы на следующий год войти и закрепиться в основе. Это мои задачи.

- Вариантов сменить зимой клуб даже не держите в уме?

- Нет. Мои главные цели связаны с этим клубом.

- Если говорить о конкуренции, насколько она высока в "Леганесе"?

- Вратари у нас очень хорошего уровня, но конкуренция – это же всегда хорошо! При наличии конкуренции развиваешься быстрее, лично на меня она влияет положительно. В предыдущем испанском клубе в этом плане было проще, но отнюдь не лучше для меня самого.

- "Леганес" сейчас идет на 17-м месте, а в последних четырех встречах потерпел четыре поражения. В чем видите причину не самого удачного выступления клуба? Или все же пока что не хватает опыта игры на таком уровне?

- Да, мне кажется, что дело в нехватке опыта - все-таки первый год в примере. Но все равно у команды стоит задача остаться в высшей лиге. Просто требуется время для адаптации к новым реалиям.