Данилу: "Криштиану Роналду прост в общении, несмотря на свой масштаб в мировом футболе"

Защитник "Реала" Данилу отметил, что ему нравится играть в одной команде с Криштиану Роналду. Он подчеркнул, что португалец весьма прост в общении, несмотря на свои титулы.

– Меня поражает в нем, что даже при своих масштабах в мировом футболе, при всех его титулах это очень простой человек, – цитирует ESPN Данилу. – С ним спокойно можно поговорить, поделиться мнением. Я получаю большую поддержку от него. Очень рад играть рядом с ним. Он много лет провел рядом с Марселу, они сдружились. Вижу, что ему нравится бразильский образ жизни, наш стиль.

Все знают конкурентоспособность Криштиану Роналду и его волю к победе. Неудивительно, что он так много лет на вершине. Он всегда работает и хочет быть лучшим.