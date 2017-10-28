Даниэль Парехо: "Я потерял пять с половиной килограммов с момента смены тренера"

Капитан "Валенсии" Даниэль Парехо отметил, что главный тренер команды Марселино Гарсия проводит интенсивные занятия. По его словам, он потерял порядка пяти килограммов после смены наставника.

- Я потерял пять с половиной килограммов с момента прибытия Марселино в "Валенсию", - цитирует AS Парехо. -Чувствую себя отлично. Я стал быстрее, прибавил в ловкости. Благодарен ему за новшества. Он многое успел сделать за короткий промежуток времени. У него много новых идей. Система тренера работает, а его подход понятен игрокам.