Даниэль Парехо: "Неймар провоцировал болельщиков "Валенсии"

Капитан "Валенсии" Даниэль Парехо раскритиковал нападающего "Барселоны" Неймара за поведение во время очного поединка команд в 9-м туре чемпионата Испании (2:3). После победного гола каталонцев в компенсированное время, забитого с пенальти, бразилец во время празднования мяча в грубой форме обращался к болельщикам хозяев поля. После этого в Неймара с фанатской трибуны кинули пустую бутылку, которая угодила ему в голову.

– Болельщики на "Месталье" никогда так себя не вели, поэтому очевидно, что Неймар их провоцировал, – цитирует Marca Парехо. – Я не оправдываю кинувшего бутылку болельщика. В этом вопросе виноват и Неймар, и болельщик, поэтому я надеюсь, что все стороны сделают выводы и эта история больше не повторится.