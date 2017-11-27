Даниэль Парехо: "Гол Месси был, но иногда судьи ошибаются не в пользу "Барселоны"

Защитник "Валенсии" Даниэль Парехо выразил уверенность в том, что судьи допустили ошибку в матче 13-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (1:1), не засчитав гол нападающего Лионеля Месси. Он подчеркнул, что судья свойственно допускать ошибки.

– В первом тайме "Барселона" играла лучше, но они не создали много моментов. Мы же играли в своем темпе, а после перерыва нам хотелось показать лучший футбол, – приводит AS слова Парехо. – При этом мы не хотели оставлять свободные зоны. Гол Месси? Он был, но судья – тоже человек. Иногда они ошибаются в вашу пользу, иногда нет.

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