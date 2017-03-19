Даниэль Парехо: "Барселона" много забивает, если у нее удачный день"

Полузащитник "Валенсии" Даниэль Парехо в преддверии матча 28-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" выразил сомнение в том, что команда пропустит семь голов, как это было во встрече 1/2 финала Кубка Испании. По словам хавбека, команда должна выходить на поле и бороться за победу.

- Никогда не ожидаешь, что соперник может забить тебе 7 голов. "Валенсии" предстоит игра на сложной арене, - приводит Marca слова Парехо. - "Барселона" сумела забить "ПСЖ" 6 раз, а эта команда в год тратит 200-250 миллионов евро. Каталонцы забивают много, если у них удачный день. "Сельта", показывающая хороший футбол, пропустила пять. Нужно выходить на поле и бороться.