Даниэль Карвахаль: "Удаление Рамоса предопределило исход матча"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль после матча 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:3) отметил, что на исход поединка повлияло удаление Серхио Рамоса. По его словам, мадридской команде не повезло.

- Удаление Рамоса предопределило исход матча, - приводит Marca слова Карвахаля. - Смогли сравнять счет, но в последнем эпизоде ошиблись и проиграли. Нам не повезло. Поздравляю "Барсу" с победой. Вопросы с чемпионством еще остаются.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"