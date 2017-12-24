Даниэль Карвахаль: "Реал" продолжит бороться за чемпионство, пока это не станет математически невозможно"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль отметил, что команда не перестанет бороться за титул в чемпионате Испании, несмотря на поражение от "Барселоны" (0:3) в матче 17-го тура. Он также добавил, что его удаление повлияло на исход встречи.

Напомним, Карвахаль получил красную карточку на 63-й минуте матча за игру рукой.

– "Реал" приложит все усилия и продолжит бороться за титул, пока это не станет математически невозможно, – приводит Marca слова Карвахаля. – Мы отстаем от "Барселоны" на 14 очков, но будем выходить на все матчи с целью победить, несмотря на то, что сейчас мы под большим давлением и не имеем права на ошибки.

Что касается моей красной карточки, то она, безусловно, повлияла на наше поражение. Удаление и пенальти, которые в итоге привели к тому, что счет стал 2:0, в матче такого калибра, естественно, являются ключевым эпизодом.

"Реал" всегда стремится стать победителем в трех турнирах. В чемпионате ситуация сложная, но мы приложим все усилия, чтобы выправить ее. Еще у нас есть Лига чемпионов и Кубок Испании. Впереди у нас 6 замечательных месяцев, полных испытаний, которые нас ждут.

Мадридцы занимают 4-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 31 очко и отставая от каталонцев на 14 баллов.