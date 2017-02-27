Даниэль Карвахаль: "Реал" показал характер в матче с "Вильярреалом"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль после победы в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (3:2) подчеркнул, что все игроки выложились на сто процентов. По его словам, в этой встрече мадридцы показали свой характер.

- Для "Реала" было важнее всего заработать три очка в матче с "Вильярреалом", - приводит Bernabeu Digital слова Карвахаля. - В этой встрече мы показали характер, сыграв должным образом при счете 0:2. Команда выложилась на сто процентов.