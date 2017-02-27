11:00 | ФУТБОЛ — Испания

Даниэль Карвахаль: "Реал" показал характер в матче с "Вильярреалом"

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Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль после победы в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (3:2) подчеркнул, что все игроки выложились на сто процентов. По его словам, в этой встрече мадридцы показали свой характер.

- Для "Реала" было важнее всего заработать три очка в матче с "Вильярреалом", - приводит Bernabeu Digital слова Карвахаля. - В этой встрече мы показали характер, сыграв должным образом при счете 0:2. Команда выложилась на сто процентов.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Flamenco///////////////////Фламенко, у тебя нет родинки на щеке?) Бугага.

11:13

Flamenco

аниэль Карвахаль: "СУДЬЯ" показал характер в матче с "Вильярреалом")))

11:08

баламошка

Некоторые считают, что это судья показал характер и любовь к деньгам)

11:08

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ