09:29 | ФУТБОЛ — Испания

Даниэль Карвахаль: "Реал" переживает непростой период"

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Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль после матча 7-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (1:1) подчеркнул, что сейчас мадридцы пропускают мячи после минимальных усилий со стороны соперника. По его словам, команде нужно улучшить игру в обороне.

- Сейчас "Реал" переживает период, когда соперники забивают нам голы, приложив для этого минимальное количество усилий, - приводит Marca слова Карвахаля. - Нам нужно улучшать игру в этом компоненте. Мы не беспокоимся, но должны поработать над этим и одержать победу в матче с "Бетисом".

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