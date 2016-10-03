Даниэль Карвахаль: "Реал" переживает непростой период"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль после матча 7-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (1:1) подчеркнул, что сейчас мадридцы пропускают мячи после минимальных усилий со стороны соперника. По его словам, команде нужно улучшить игру в обороне.

- Сейчас "Реал" переживает период, когда соперники забивают нам голы, приложив для этого минимальное количество усилий, - приводит Marca слова Карвахаля. - Нам нужно улучшать игру в этом компоненте. Мы не беспокоимся, но должны поработать над этим и одержать победу в матче с "Бетисом".