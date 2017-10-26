Даниэль Карвахаль: "Очень рад снова тренироваться. Почти восстановился"

Защитник "Реала" и сборной Испании Даниэль Карвахаль в Твиттере опубликовал видео с тренировки в тренажерном зале. Игрок отметил, что почти восстановился.
Напомним, из-за проблем с сердцем 25-летний игрок пропустил около месяца. В конце сентября он подхватил вирусную инфекцию, которая влияет на работу перикарда.
– Спасибо всем за поддержку, очень рад снова тренироваться. Я почти восстановился! – написал в Твиттере Карвахаль.
Gracias a todos por vuestro apoyo, feliz de volver a entrenar...ya queda menos!!! #HalaMadrid pic.twitter.com/5EjLA2pzhs– Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) 26 октября 2017 г.