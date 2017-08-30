Даниэль Карвахаль: "Не думаю, что "Барселона" проиграла "Реалу" в Суперкубке Испании из-за потери Неймара"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль отметил, что нападающий Неймар помог "Барселоне" выиграть много титулов. При этом Карвахаль выразил уверенность в том, что каталонцы уступили мадридцам в матчах за Суперкубок Испании не из-за продажи бразильца в "ПСЖ".

– "Барселона" выиграла много титулов с Неймаром в составе, – цитирует Marca Карвахаля. – Сейчас они обновили состав, и в будущем мы узнаем, пошли ли эти перемены команде на пользу. Что касается нашей победы в Суперкубке Испании, то я не думаю, что "Барселона" уступила из-за потери Неймара.