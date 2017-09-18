Даниэль Карвахаль: "Майораль способен помогать "Реалу"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль после матча 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (3:1) отметил, что команда не имела права проигрывать в этой встрече из-за своего положения в таблице. Мадридцы в таком случае отставали бы от "Барселоны" на семь очков. Также он поздравил молодого нападающего Борху Майораля, который забил один из мячей команды.

- Знали, что в случае проигрыша будем отставать от лидеров на семь очков, - приводит Marca слова Карвахаля. - Было очень непросто. Тем более мы играли на выезде. Хорошо, что команда смогла проявить характер. Борха забил отличный мяч. У нас глубокий состав, а Майораль способен помочь команде и забивать голы.