Даниэль Карвахаль: "Леганес" был эффективнее "Реала"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль после поражения от "Леганеса" в матче 1/4 финала Кубка Испании (1:2) отдал должное сопернику. Также он добавил, что сейчас мадридцам необходимо работать больше, чем когда-либо.

- Мы разочарованы. После победы в первом матче проигрывать дома обидно, - цитирует пресс-служба клуба Карвахаля. - "Леганес" хорошо использовал свои сильные стороны и был более эффективен, поэтому мы не заслуживаем того, чтобы быть в полуфинале, потому что нам не удалось победить их. Сейчас игрокам "Реала" нужно быть более сплоченными, чем когда-либо, работать больше, чем когда-либо, и бороться за победу в Лиге чемпионов.

Я много лет в этом клубе, и знаю, что фанаты требуют побед. Мы должны больше стараться, чтобы изменить свис на аплодисменты. Не надо искать ответственных. Мы в одной лодке, поэтому все виноваты. "Леганес" показал себя сплоченной командой и воспользовался нашими ошибками, чтобы забить два мяча. У нас были шансы, но мы ими не воспользовались. "Леганес" забил больше голов, чем мы, и мы должны их поздравить.