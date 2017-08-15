Даниэль Карвахаль: "Дисквалификация Криштиану Роналду - это перебор"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль выразил несогласие с дисквалификацией нападающего Криштиану Роналду на пять матчей. По ходу первой встречи за Суперкубок Испании против "Барселоны" (1:3) португалец получил две желтые карточки за несколько минут, после чего толкнул арбитра, за что и был отстранен на ближайшие матчи команды.

– Я не знаю, о чем думал арбитр в этом матче, – цитирует AS Карвахаля. – Очевидно, что дисквалификация Криштиану Роналду – это перебор. Помимо того, что судья абсолютно несправедливо удалил нашего игрока, он еще внес в послематчевый протокол эпизод с толчком, после чего дисквалификация была увеличена.

За что наказан Роналду? Судья забыл, кто главный на поле