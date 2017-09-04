Даниэль Карвахаль: "Борьбу между "Реалом" и "Барселоной" не надо превращать в насилие"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль отметил, что болельщики не должны перегибать палку, поддерживая ту или иную команду. По его словам, все футболисты вне поля – коллеги, даже если это представители двух непримиримых соперников.

– Экстремисты бывают всегда. Они могут быть как у "Реала", так и у "Барселоны", – цитирует Карвахаля Bernabeu Digital. – Историческое соперничество между "Реалом" и "Барселоной" не следует превращать в насилие. Безусловно, на поле мы соперники – там нет друзей. Но в итоге мы все коллеги.