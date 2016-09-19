Даниэль Карвахаль: "16 побед подряд - хорошее достижение, но "Реал" должен продолжать"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль рад, что его команде удалось одержать 16-ю подряд победу в чемпионате Испании. Тем не менее, мадридцам нужно продолжать побеждать, чтобы завоевать чемпионство.

- 16 побед подряд - это хорошее достижение, но мы должны продолжать выигрывать матч за матчем, - цитирует Goal Карвахаля. - Сейчас мы думаем о трех очках в матче против "Вильярреала". Чемпионат Испании только начался, впереди только пятая встреча из 38. Настроены только на победу, потому что в прошлом сезоне нам не хватило всего одного очка для чемпионства.